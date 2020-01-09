Tunceli'de kayıp üniversiteli Gülistan'ı, SAK timi de arıyor

09.01.2020 14:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:21

TUNCELİ'de 5 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için sürdürülen arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi de katıldı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, Pazar günü sabah saatlerinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi kızlarına ulaşamayınca kente geldi. Ailenin başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri, Gülistan Doku'nun bulunması için ortak arama çalışması başlattı.

Kaynak: DHA