Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu su altında arama çalışmaları sürüyor
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Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu su altında arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki su altı arama çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu su altında arama çalışmaları sürüyor
07.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:25

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki su altı arama çalışmaları devam ediyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun (21) ailesinin, Diyarbakır'dan kente gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Ekiplerce detaylı arama yapılacak göl alanı 17 bölüme ayrılarak işaretlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde çeşitli illerden kente gelen jandarma ve polis dalgıçlardan oluşan 17 ekip, 2 su altı kamerası ve sonar cihazı desteğiyle çalışmalara devam etti.

Jandarma ve AFAD ekipleri de su yüzeyinde botlarla arama çalışmalarını sürdürdü.

Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait resmi evrak bulmuştu. 187 gün süreyle su altı ve su üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamış ve İçişleri Bakanlığının talimatıyla su altı aramasına son verilmişti.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilerek tahliye işlemi başlatılmış ve 215'inci günde 17 ekibin katılımıyla su altı arama çalışmalarına yeniden başlanmıştı.

Kaynak: AA

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