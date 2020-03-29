Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 85 gündür haber alınamıyor Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunmasına yönelik bugün yürütülen çalışmalarından da sonuç alınamadı.

Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunmasına yönelik bugün yürütülen çalışmalarından da sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürülen arama çalışmalarına katıldı.

Aralıklarla etkili olan yağmura rağmen bir ekip botla göl yüzeyinde, diğer bir ekipte kıyılarda arama çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin gün boyu yaptığı arama çalışmalarında Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Bu arada ailesi de Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu.

Kaynak: AA