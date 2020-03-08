Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 64 gündür haber alınamıyor
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Tunceli, Güncel

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 64 gündür haber alınamıyor

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

08.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:58
Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 64 gündür haber alınamıyor

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.


Doku'nun bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürülen çalışmalarda, AFAD ekipleri, Artvin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Adana Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) gönüllüleri yer aldı.

Çalışmalara, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı da arama kurtarma ve iz takip köpekleriyle katıldı.

Baraj gölünde görüş mesafesinin yetersiz olması nedeniyle dalış yapamayan ekipler, botlarla göl yüzeyinde geniş çaplı arama gerçekleştirdi.

İz takip ve arama kurtarma köpekleriyle kıyılarda gün boyu sürdürülen arama çalışmalarında bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Olay


Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.


Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı. Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.


Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Manşet

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