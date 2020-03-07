Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 63 gündür haber alınamıyor

07.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:54

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürülen çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Artvin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Adana Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) gönüllüleri, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı. Aramalarda üç eğitimli köpekle bir drone kullanıldı.

Kontrollü olarak su seviyesi düşürülmeye devam edilen baraj gölünde görüş mesafesinin yetersiz olması nedeniyle dalış yapamayan ekipler, botlarla göl yüzeyinde ve kıyılarda geniş çaplı arama gerçekleştirdi.

Jandarma ve polis ekipleri de iz takip ve arama kurtarma köpekleriyle drone desteğiyle çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin gün boyu devam eden çalışmalarında Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı. Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

Kaynak: AA