Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Doku'dan 123 gündür haber alınamıyor
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Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Doku'dan 123 gündür haber alınamıyor

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Doku'dan 123 gündür haber alınamıyor
06.05.2020 16:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:44

Tunceli'de 123 gün önce kaybolduğu günden beri ekiplerce aranan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Tunceli'de 123 gün önce kaybolduğu günden beri ekiplerce aranan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam edildi.

Göldeki çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ankara, Mersin, Çanakkale ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile İstanbul Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi katıldı.

Dalgıç polisler, baraj gölündeki Sarı Saltuk Viyadüğü mevkisinde dalış yaparak aramalarını sürdürdü.

AFAD ve JAK görevlileri de gün boyu botlarla göl yüzeyinde ve kıyılarda arama yaptı.

Uzunçayır Baraj Gölü'nde 123 gündür ekiplerce aranan Doku'dan bugün de haber alınamadı.

"Barajdaki suyun boşaltılması konusunu konuştuk"

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelen Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının 123 gündür devam ettiğini söyledi.

Arama çalışmalarının Vali Tuncay Sonel'in koordinesinde sürdürüldüğünü ifade eden Doku, şöyle konuştu:

"Vali Tuncay Sonel bugün arama çalışmalarını sürdüğü bölgeye geldi ve kendisiyle barajdaki suyun boşaltılması konusunu konuştuk. Vali Sonel, barajın boşaltılması için gerekli kurumlarla görüşeceğini ve bu konu üzerinde duracağını söyledi. Ayrıca şunun da altını çizerek söyledi, Gülistan kızımıza sahip çıkacağının, Gülistan'ı ölü ya da diri bu aileye teslim edeceğinin sözünü verdi."

Arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Doku, "Arama çalışmaları şu anda köprünün ayakları ve civarında yapılıyor. Savcılık tarafından veriler burayı gösteriyorsa bu çalışmanın artık genişletilmesi lazım. Ekipler de bu şekilde Gülistan'ın bulunmayacağını söylüyor. ya barajın boşaltılması, su seviyesinin düşürülmesi lazım ya da çalışmanın baraj kapaklarına doğru genişletilmesi lazım." diye konuştu.

Valilik açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada ise emniyet, jandarma, AFAD ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı su altı arama ekiplerince görüntüleme cihazı kullanılarak aramalar yapıldığı belirtildi.

Aramalara ilk gün ki kararlılık ve titizlikle devam edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte Tunceli'ye gelen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da Gülistan Doku kızımızın ailesi ile kaldıkları öğretmenevinde görüşmüş ve bu konunun detaylı araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğümüzden özel olarak görevlendirilen 4 kişilik bir ekip de Tunceli'de çalışmalarına başlamıştır.

Ayrıca olayın olduğu ilk günden itibaren de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayın adli soruşturmasına devam edilmektedir.

Gülistan Doku kızımızı devletimizin tüm birimleri ile titizlikle ve kararlılıkla arama çalışmalarımız yapılmasına rağmen, huzur ortamı sağlanan ilimizde bu olayı bahane ederek bazı terör örgütleri ve fitne odakları tarafından ailenin ve hepimizin ortak acısının suistimal edilmesine de müsaade edilmeyecektir."

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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