Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi aranıyor
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Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi aranıyor

Tunceli'de 24 saattir haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

06.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:40
Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi aranıyor

'de 24 saattir alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan haber alamayan 'daki ailesi, Tunceli'ye gelerek emniyet müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu. Dün kaldığı yurda gitmediği de öğrenilen üniversite öğrencisinin bulunması için polis tarafından arkadaşlarının ifadelerine başvurulduğu ve arama çalışması yapıldığı aktarıldı.

Öte yandan polisin kentin giriş ve çıkışlarındaki kamera kayıtlarını da incelemeye aldığı belirtildi.

(Ercan Topaç/İHA)

Kaynak: İHA
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