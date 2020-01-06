Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi aranıyor

06.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:31

Tunceli'de 24 saattir haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



Edinilen bilgiye göre, Munzur Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan haber alamayan Diyarbakır'daki ailesi, Tunceli'ye gelerek emniyet müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu. Dün kaldığı yurda gitmediği de öğrenilen üniversite öğrencisinin bulunması için polis tarafından arkadaşlarının ifadelerine başvurulduğu ve arama çalışması yapıldığı aktarıldı.



Öte yandan polisin kentin giriş ve çıkışlarındaki kamera kayıtlarını da incelemeye aldığı belirtildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA