Tunceli'de kayıp kardeşlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı
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Tunceli'de kayıp kardeşlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli'de 8 gündür haber alınamayan Elazığlı iki kardeşten birinin cansız bedeni Munzur çayında bulundu.

20.09.2020 13:32 | Son Güncelleme: 20.09.2020 13:37

Tunceli'de 8 gündür haber alınamayan Elazığlı iki kardeşten birinin cansız bedeni Munzur çayında bulundu.

Olay, geçtiğimiz hafta bugün Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında Munzur Vadisi Milli Parkı'nda meydana geldi. Tunceli'de özel bir doğal gaz şirketinde çalışan Elazığlı Mehmet (41) ve Bozkurt (48) Aydemir kardeşler, özel araçlarıyla vadide dağ sarımsağı toplamaya gitti. Burada araçlarını park eden kardeşlerden bir daha haber alınamadı.Bunun üzerine bölgede İnsansız hava aracı,2 Skorsky tipi askeri helikopter, AFAD, AFAD gönüllüleri, jandarma ve polis özel harekat, komando timleri, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, DAK eğitmenleri, Munzur Arama Kurtarma Derneği, Milli Eğitim Müdürlüğü, MUDOSK spor kulübünden raftingciler, bölge illerinden gelen arama kurtarma ekipleri, gönüllüler ve çevre köylerin sakinlerinden oluşan 500 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı.

8 gündür devam eden arama çalışmaları kapsamında bugün iki kardeşten Bozkurt Aydemir'in cansız bedeni Munzur çayında bulundu.

Aydemir'in cansız bedeninin araçlarını park ettikleri yerin 500 metre ilerisinde suda ulaşıldığı bildirildi.

Sudan çıkarılan Aydemir'in cansız bedeni inceleme sonrası otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi Morguna götürüleceği kaydedildi.

Öte yandan diğer kardeşin bulunması için bölgede çalışanların yoğunlaştığı öğrenildi.

(Serhat Ozan Yıldırım - Ercan Topaç/İHA)

Tunceli'de kayıp kardeşlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: İHA

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