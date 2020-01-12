: Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

12.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:55

Tunceli'de ailesinin kayıp ihbarı yaptığı üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına 7'inci günde de devam edildi.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'yu, ailesinin 6 Ocak'ta yaptığı kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, AFAD görevlilerinin yanı sıra Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlardan oluşan 30 kişi katılıyor.

Uzunçayır Baraj Gölü kıyı şeridi ile Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel komutanlıkları personeli de kameralı su altı robotlarıyla destek veriyor.

Jandarma ekiplerinin de 2 dedektör köpekle katıldığı arama çalışmalarının 7'inci gününde Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan bir süredir haber alamayan ailesi, yaşadıkları Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu. Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen, cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, kent genelindeki MOBESE kayıtlarını da incelemiş ancak sonuç elde edilememişti.

Kaynak: AA

Haber Videosu