Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

30.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:03

Tunceli'de 26 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.



Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak'taki kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri, Bitlis Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ile Jandarma Arama Kurtarmanın (JAK) su altı ekipleri katılıyor.

Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalış yapan ekipler, kameralı su altı robotuyla arama çalışması yürütüyor.



Göl kıyısında da sürdürülen arama çalışmalarında, Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Doku ailesi Tunceli Barosunda açıklama yaptı

Abla Aygül Doku, Tunceli Barosunda gazetecilere yaptığı açıklamada, devam eden arama çalışmaları için Vali Tuncay Sonel'e, Tunceli Barosuna, AFAD ve diğer ekip çalışanlarına teşekkür etti.

Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle arama çalışmalarının yavaşladığını anımsatan Doku, depremde yaşamını yitirenlere başsağlığı, yaralılara şifa ve yakınlarını kaybedenlere sabır diledi.

Abla Doku, kardeşinin en son kameralara yansıdığı yerde ekiplerin yaptığı aramalarda bulunan evrakın fotoğrafını göstererek, bunun kardeşinin üniversitede yaşadığı sorunları yönetime aktarmak amacıyla hazırladığı bir dilekçe olduğunu söyledi.

Erkek arkadaşıyla yaptığı görüşme dudak okuma yöntemiyle çözülecek

Gülistan'ın sahipsiz olmadığını ifade eden Doku, "Gülistan'ı sağ bulsam da bu davamdan vazgeçmem. Bizi psikolojik olarak bu sürece getirenlerden, Gülistan'ımı olur da sağ bulmasam bile Gülistan'ı mı o suya itenlerden hesabını teker teker soracağıma hiç kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

Annes Bedriye Doku ise kızının sağ veya ölüsünü istediğini belirterek, "Allah için kimin elinden ne geliyorsa bize yardım etsin. Allah için yardım edin ben bir anayım." ifadelerini kullandı.

Baro Başkanı Kenan Çetin de Gülistan Doku'nun güvenlik kameralarına yansıyan en son görüntüsündeki erkek arkadaşıyla yaptığı görüşmenin görüntülerinin dudak okuma yöntemiyle çözümü için Ankara'ya gönderildiğini belirtti.

Doku'nun en son bindiği araç içerisinde iki kişinin daha olduğunu ve bu kişilerin tespit edilemediği için bilgilerine başvurulmadığını aktaran Çetin, "Baro olarak çağrımız şudur, eğer bu iki şahıs Tuncelili ise mutlaka ve mutlaka baroya, aileye ulaşmalıdır. Gittiği tarihi, saati bellidir. Üniversitenin orada bindikleri bellidir, eşkalleri vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Olay



Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.



Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Genç kızın ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında intihar mektubu bulup savcılığa teslim etmişti.

Daha önce de Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde kendisine ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

Kaynak: AA