Tunceli'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'de evinden çıktıktan sonra haber alınamayan kadın için arama çalışması başlatıldı.
Tunceli'de evinden çıktıktan sonra haber alınamayan kadın için arama çalışması başlatıldı.
Çiçekli köyüne bağlı Tosuncuk Mezrası'nda yaşayan Selime Uçar (54), sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Uçar'ın uzun süre evine dönmemesi üzerine ailesi durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Munzur Arama Kurtarma (MUDAK) ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, kayıp kadını bulmak için bölgedeki ormanlık alanda başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.
AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri