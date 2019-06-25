Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmaları
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu'nu arama çalışmalarına destek için Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 2 dalgıç ve 5 dağcı bölgeye gönderildi.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu'nu arama çalışmalarına destek için Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 2 dalgıç ve 5 dağcı bölgeye gönderildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ovacık Belediyesinden 15 Haziran'da hayvanlarını Munzur Vadisi'ne götürmesinin ardından kaybolan 27 yaşındaki Engin Eroğlu'nun bulunması için yürütülen çalışmalara Mersin Büyükşehir Belediyesi destek olma kararı aldı.
Arama çalışmalarına destek vermesi için 2 dalgıç ve 5 dağcı olmak üzere toplam 7 kişilik arama kurtarma ekibi, Ovacık ilçesinde görevlendirdi.
Kaynak: AA
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