Tunceli'de kayalıktan düşüp yaralanan bozayı yavrusuna Mehmetçik'ten şefkat eli
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Tunceli'de kayalıktan düşüp yaralanan bozayı yavrusuna Mehmetçik'ten şefkat eli

Tunceli'de kayalıktan düşüp yaralanan bozayı yavrusuna Mehmetçik'ten şefkat eli
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan bozayı yavrusu, tedavi altına alındı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan bozayı yavrusu, tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Tekeli köyü bölgesinde görev yapan jandarma ekipleri, dağlık alanda yaralı halde bir bozayı yavrusu buldu.

Kayalıklardan düştüğü belirlenen hayvana su içiren Mehmetçik, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine giden DKMP görevlilerince ilk müdahalesi yapılan bozayının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi.

Avlanması yasak olan türler listesindeki bozayı yavrusunun korumaya alındığı ve tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Tunceli'de kayalıktan düşüp yaralanan bozayı yavrusuna Mehmetçik'ten şefkat eli
Tunceli'de kayalıktan düşüp yaralanan bozayı yavrusuna Mehmetçik'ten şefkat eli

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

Akar: '(Hudut güvenliği) Mehmetçik sınırlara hakimdir, bu konuda yapılması gerekenleri yaptı, ilave tedbirlerle yapmaya devam ediyor.
Akar: "(Hudut güvenliği) Mehmetçik sınırlara hakimdir, bu konuda yapılması gerekenleri yaptı, ilave tedbirlerle yapmaya devam ediyor.
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