Tunceli'de kayalıkta mahsur kalan kadını AFAD ekibi kurtardı
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, bacağından sakatlanarak kayalık alanda mahsur kalan kadın, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, bacağından sakatlanarak kayalık alanda mahsur kalan kadın, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
İlçedeki Düzgün Baba Dağı'ndaki ziyaretgahı gezmeye giden Güllü Camkıran (55), dönüş yolunda kayalık alandan inerken bacağını incitti.
Kadının kayalıklarda yürüyemediğini fark eden vatandaşlar, durumu AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
AFAD ekipleri, sedye yardımıyla Camkıran'ı bulunduğu yerden alarak ambulansa taşıdı.
Sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Camkıran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren