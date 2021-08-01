Tunceli'de kayalıkta mahsur kalan kadını AFAD ekibi kurtardı
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Tunceli'de kayalıkta mahsur kalan kadını AFAD ekibi kurtardı

Tunceli'de kayalıkta mahsur kalan kadını AFAD ekibi kurtardı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, bacağından sakatlanarak kayalık alanda mahsur kalan kadın, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, bacağından sakatlanarak kayalık alanda mahsur kalan kadın, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İlçedeki Düzgün Baba Dağı'ndaki ziyaretgahı gezmeye giden Güllü Camkıran (55), dönüş yolunda kayalık alandan inerken bacağını incitti.

Kadının kayalıklarda yürüyemediğini fark eden vatandaşlar, durumu AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

AFAD ekipleri, sedye yardımıyla Camkıran'ı bulunduğu yerden alarak ambulansa taşıdı.

Sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Camkıran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tunceli'de kayalıkta mahsur kalan kadını AFAD ekibi kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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