Tunceli'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı
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Tunceli'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı

30.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:33
Tunceli'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Besici Ali Efendi Öztürk'ün merkez Yeni Mahalle'de otlattığı sürüden ayrılan 4 keçi, indikleri kayalıklarda mahsur kaldı.

Keçilerini kendi imkanlarıyla kurtaramayan Öztürk, durumu Tunceli AFAD ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla keçileri mahsur kaldıkları yerden kurtarıp sahibine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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