Tunceli'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı
30.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:33
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Besici Ali Efendi Öztürk'ün merkez Yeni Mahalle'de otlattığı sürüden ayrılan 4 keçi, indikleri kayalıklarda mahsur kaldı.
Keçilerini kendi imkanlarıyla kurtaramayan Öztürk, durumu Tunceli AFAD ekiplerine bildirerek yardım istedi.
Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla keçileri mahsur kaldıkları yerden kurtarıp sahibine teslim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren