Tunceli'de kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı - Haberler
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Tunceli'de kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tunceli'de kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde 3 gündür kayalıklarda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar kurtarıldı.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde 3 gündür kayalıklarda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar kurtarıldı.

Olay 3 gün önce Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftçilere ait küçükbaş hayvanlar tepeliklerdeki kayalıklara çıktı. Sahiplerinin bütün uğraşlarına rağmen indirilemeyen hayvanların kurtarılması için yardım istendi. Olay yerine gelen AFAD, Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği tarafından yapılan ortak çalışma ile kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Hayvanlarına kavuşan çiftçiler ekiplere teşekkür etti. - TUNCELİ

Tunceli'de kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Tunceli'de kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Tunceli'de kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

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