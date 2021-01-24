Tunceli'de kayak sezonu açıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde kayak merkezlerinden Tunceli'deki Ovacık Kayak Merkezi, etkili olan kar yağışının ardından sezonu açtı.

Kentte yılın 4 ayı karla kaplı olan Munzur ve Mercan dağları arasındaki 1500 rakımlı Ovacık'ta, devlet yatırımlarıyla hizmete sunulan kayak merkezi, 1200 metre uzunluğundaki kayak pisti, telesiyej ve 70 yatak kapasiteli oteliyle kayakseverlerin ilgi odağı oluyor.

Kayakseverlere, Meşe ormanlarının eşsiz manzarasına karşı kayak yapma imkanı sunan merkez, hem kentin turizmine katkı sağlıyor hem de kayak yarışmaları, paraşüt gösterileri ve çeşitli etkinlilere ev sahipliği yapıyor.

Kar seviyesinin 1 metreyi aşmasıyla sezonu açan merkeze Elazığ, Erzincan, İstanbul, İzmir, Malatya, Bingöl, Diyarbakır gibi birçok ilden ziyaretçiler gelmeye başladı. Hafta sonu tatilini kayak merkezinde değerlendiren vatandaşlar, kayak ve snowboard yapıp kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

Antrenör Elif Aşkın, AA muhabirine, kayak merkezinde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığını söyledi. Çevre illerden çok sayıda kayakseverin merkeze geldiğini belirten Aşkın, "Kayak pistimizin uzunluğu 1200 metre. Eğitim açısından çok ideal bir pist. 300 metre uzunluğunda da babylift pistimiz var. Yoğun talep alıyoruz ve yerli yabancı çok sayıda turist geliyor. Bu durum da bizi mutlu ediyor. Kar kalitemiz çok iyi. Bütün kayak ve doğaseverleri ilçemize bekliyoruz." diye konuştu.

Kayak tutkunlarından Barış İmre ise her mevsim bir başka güzelliğe bürünen Ovacık'ın kışın kayak merkezi sayesinde cıvıl cıvıl olduğunu dile getirdi. İlçede kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonun açıldığını ifade eden İmre, "Çevre il ve ilçelerden buraya çok sayıda insan geliyor. Tesis tamamen dolu. Burası kar kalitesi bakımından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri. Herkesi buraya davet ediyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Eylem Akkuş da İstanbul'da yaşadığını ve kış aylarında tatil yapmak için Ovacık'ı tercih ettiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren