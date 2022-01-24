Tunceli'de karla savaş

Kentte, 3 gündür de yoğun olarak yağan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Yağış nedeniyle çok sayıda köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Halen kapalı olan 365 köy ve 937 mezra yolunun ulaşıma açılması için Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi, 58 iş makinesi ve 110 kişilik personel ile çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın en fazla etkili olduğu Ovacık ilçesinde ekipler, 2 metreyi bulan karı kar küreme makineleriyle yolları temizleyerek yoğun bir mesai harcıyor. Ekiplerin karla mücadelesini DHA ekibi dron ile havadan görüntüledi.

İl Özel İdaresi'nde operatörlük yapan Kenan Yeşildere, Ovacık'ta günlerdir yoğun bir çalışma sürdürdüklerini belirterek, "Bir haftadır ilimize kar yağıyor, sabah akşam yolları açmak için çalışıyoruz. Fazlasıyla yoruluyoruz fakat köylülerimize hizmet götürmek için çalışıyoruz. Kurumlarımız dayanışma içerisinde insanlar mağdur olmasın diye çalışıyoruz. Önce biz kar küreme makinesiyle yolu açıyoruz, daha sonra greyder, daha sonra kepçe giriyor. Tüm ekiplerle köy yollarındayız. Şu anda 2 metreyi buldu kar kalınlığı. Şu ana kadar büyük bir kısmını açtık, birkaç gün içerisinde tamamını açacağız" diye konuştu.