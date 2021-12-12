Tunceli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor - Haberler
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Tunceli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

Tunceli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor Tunceli'de karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Pülümür, Ovacık, Nazımiye ve Hozat ilçelerindeki bazı köy yolları kapanmıştı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Tunceli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Tunceli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

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İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Son Dakika Haberleri

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