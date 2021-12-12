TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Pülümür, Ovacık, Nazımiye ve Hozat ilçelerindeki bazı köy yolları kapanmıştı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.