Tunceli'de karda yiyecek arayan vaşak görüntülendi - Haberler
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Tunceli'de karda yiyecek arayan vaşak görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

- Tunceli'de karda yiyecek arayan vaşak görüntülendi Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için dünyada ve Türkiye'de koruma altında bulunan vaşak, Tunceli'de karlı alanda yiyecek ararken görüntülendi.

- Tunceli'de karda yiyecek arayan vaşak görüntülendi

TUNCELİ - Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için dünyada ve Türkiye'de koruma altında bulunan vaşak, Tunceli'de karlı alanda yiyecek ararken görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan vaşak Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkında karda yiyecek ararken Hıdır Nergis isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ormanlık alanda ilerleyen vaşak, zaman zaman kendisine seslenen Nergis'e dönüp bakarken daha sonra gözden kayboldu.

Tunceli'de karda yiyecek arayan vaşak görüntülendi

Tunceli'de karda yiyecek arayan vaşak görüntülendi

Tunceli'de karda yiyecek arayan vaşak görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Son Dakika Haberleri

Türkiye, Tunceli, Güncel, Haber

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