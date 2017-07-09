Tunceli'de karayolunda patlama: 1 sivil yaralandı



TUNCELİ-Erzincan karayolunun Pülümür ilçe çıkışında PKK'lıların yola döşediği el yapımı patlayıcı, bir aracın geçişi sırasında patlatıldı. Patlamada 1 silivil vatandaş yaralanırken, patlamadan sonra karayolu trafiğe kapatıldı.



Erzincan'dan Elazığ istigametine gitmekte olan Erdal Özbek isimli Türk kökenli Alman vatandaşının kullandığı kamyonetin bugün akşam saat 19.10 sıralarında Pülümür ilçesine 5 kilo metre kala geçiişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlaycı infilak ettirildi. Yaralanan Özsbek'e ilk müdanhale Pülümür sağlık ocağında yapıldıktan sonra ambulans ile Tunceli Devlet hastanesine kaldırılarak tadavi altına alındı.



Olaydan sonra patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda JÖH timi sevk edilirken patlama nedeniyle karayolunda büyük bir çukurun oluştuğu ve yolun trafiğe kapandığı belirtildi. Patlamının olduğu bölgede PKK'lıların olduğu tahmen edilen bir bölge yoğun ateş altına alındı ve o anlar bir kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Konu ile ilgili Tunceli valiliğinden yapılan yazlı açıklamada ise şöyle denildi:



"08 Temmuz 2017 günü saat 19.10 sıralarında Pülümür-Erzincan karayolunun 5.km sinde daha önceden yola yerleştirilmiş olan EYP düzeneği bölgeden geçmekte olan Ford kamyonetin geçişi esnasında patlatılmıştır. Meydana gelen patlama neticesinde, kamyonet yan yatmış ve kamyonette bulunan bir sivil vatandaşımız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.Yaralanan vatandaşımız Pülümür ilçemizde yapılan ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesine getirilmiş olup, sağlık durumu iyidir.Ayrıca olay bölgesinde patlama nedeniyle oluşan tahribatın giderilmesi ve olay yeri inceleme çalışmalarının sekteye uğramaması amacıyla, Pülümür-Erzincan karayolu ikinci bir duyuruya kadar her iki yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır."



Görüntü Dkümü:



-Yaralı vatandaşın ambulans ile Tunceli Devlet Hastanesine getirilmesi



-Yaralanın ambulanstan indirilmesi



-Acil servise alınması



-Detay görüntüler



-Patlamanın olduğu bölgede ateş altına alınan bir nokta



-Siilah sesleri



Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)-



(Tür: Yurt)