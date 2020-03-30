Tunceli'de karantina altına alınan köyde giriş çıkışlar kapatıldı Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyü, İstanbul'dan gelen bir kişide korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine alınan kararla giriş çıkışlar kapatıldı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyü, İstanbul'dan gelen bir kişide korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine alınan kararla giriş çıkışlar kapatıldı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Mazgirt ilçemiz Geçitveren köyümüzde İstanbul'dan gelen bir vatandaşımızda Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine köyümüz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararınca karantinaya alınmıştır. Korona virüs testi pozitif çıkan hastamızın da tedavisine Tunceli Devlet Hastanemizde devam edilmektedir Başta Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarımız olmak üzere ilgili bakanlıklarımızdan gelen genelgelerdeki hususlar da ilk günden itibaren titizlikle yerine getirilmektedir" denildi.

Valilik açıklamasının ardından köyde, karantina uygulaması nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldı jandarma ekipleri görev aldı. Öte yandan köy sakinlerini de alınan karar gereği evlerinden çıkmadıkları öğrenildi.

(Ercan Topaç/İHA)

Kaynak: İHA