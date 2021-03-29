Tunceli'de kara çaylak yoğunluğu, tabiat parkını doldurdular

- Tunceli'de kara çaylak yoğunluğu, tabiat parkını doldurdular Tunceli'ye göç yolunda olan binlerce kara çaylak akın ederek tabiat parkında yoğunluk oluşturdu.

- Tunceli'de kara çaylak yoğunluğu, tabiat parkını doldurdular

TUNCELİ - Tunceli'ye göç yolunda olan binlerce kara çaylak akın ederek tabiat parkında yoğunluk oluşturdu.

Atmacagiller familyasından olan binlerce kara çaylak göç mevsimi nedeniyle Tunceli'ye akın etti. Merkeze bağlı Örenönü Tabiat Parkı'ndaki ağaçlar ile gökyüzünü kaplayan kara çaylakların yoğunluğu dikkat çekti. Bir hafta ile 10 gün süreyle tabiat parkında konaklaması beklenen kara çaylakların ardından Kuzey'e doğru göçe devam edeceklerinin değerlendirildiği aktarıldı.

Küçük hayvanlar, balık ve leşle beslenen kara çaylaklar şehirlere ve yaşam alanlarına iyi uyum sağlayan kuşlar olarak bilindiği, ılıman bölgeler ile Avrupa, Asya ve Avustralya'nın bazı kısımlarında yaşadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ