Tunceli'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Haberler
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Tunceli'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Tunceli'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'de olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle il genelindeki okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.

ÇEMİŞGEZEK, TUNCELİ (AA) - Tunceli'de olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle il genelindeki okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli kent merkezi ile Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde 20 Ocak perşembe günü tüm okullar tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

Çemişgezek, Pülümür, Tunceli, kar, Güncel, Haber

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