Tunceli'de kar yağışı
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Tunceli'de kar yağışı

21.11.2020 13:49 | Son Güncelleme: 21.11.2020 13:54

Tunceli'de kar yağışı Tunceli'de dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapanan 31 köy yolundan 6'sı açılırken 25'inin açılması için çalışma başlatıldı.

Tunceli'de kar yağışı

TUNCELİ - Tunceli'de dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapanan 31 köy yolundan 6'sı açılırken 25'inin açılması için çalışma başlatıldı. Mevsimin ilk karının ardından doğaya çıkan hayvanlar da renkli görüntüler oluşturdu.

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle 31 köy yolu kapandı. Kapanan köy yollarından 6'sı ulaşıma açıldı. Halen kar nedeniyle Hozat'ta 6, merkez, Nazımiye5 ve Pertek ilçelerinde ise 5'er Mazgirt'te 3, Pülümür'de 1 olmak üzere toplam 25 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler tarafından çalışmalar sürürken, Karayolları 86. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler de yol genişletme çalışmasına başladı.

Öte yandan doğaya çıkarılan küçükbaş hayvanlar da karla birlikte renkli görüntüler oluşturdu.

Tunceli'de kar yağışı
Tunceli'de kar yağışı
Tunceli'de kar yağışı
Tunceli'de kar yağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ

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