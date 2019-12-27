Tunceli'de kar yağışı, 161 köy yolu kapandı, iki ilçede taşımalı eğitime ara verildi

27.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:32

Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken il genelinde 161 köy yolu ulaşıma kapandı.



Tunceli'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle kent genelinde 161 köy yolu ulaşıma kapandı. Özellikle Pülümür, Ovacık, Nazımiye ve Hozat İlçelerinde etkili olan kar yağışı karayollarında da zaman zaman ulaşımda güçlüğü neden olduğu bildirildi.



Yağış nedeniyle uygun lastik takmayan ve zincir bulundurmayan araçların karıştığı kazalar meydana gelirken, yetkililer sürücüleri tedbirli şekilde yola çıkmaları konusunda uyardı.



Valilik koordinesinde Karayolları ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı çok sayıda ekibin, ulaşımdaki aksamaları gidermek ve kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yaptığı bildirildi.



2 ilçede taşımalı eğitime kar tatili



Öte yandan Ovacık ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün, Hozat ilçesinde ise yarım gün süreyle tatil edildi. İlçelerde kar yağışının yoğun olarak etkisini sürdürdüğü kalınlığı 20 santim civarında olduğu belirtildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA