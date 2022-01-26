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Tunceli'de kar ve tipi ulaşımı aksattı

Tunceli'de kar ve tipi ulaşımı aksattı

Yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle Tunceli-Erzincan ile Tunceli-Pülümür kara yolları ulaşıma kapatıldı.

PÜLÜMÜR, TUNCELİ (AA) - Yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle Tunceli- Erzincan ile Tunceli- Pülümür kara yolları ulaşıma kapatıldı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı kentte, olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Valilikten yapılan açıklamada da Tunceli-Erzincan ile Tunceli-Pülümür kara yolunun yoğun kar, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, kara yollarında çığ kontrolleri ve kar küreme çalışmaları sonuçlanana kadar trafik akışı sağlanamayacağı aktarıldı.

Bölgede Karayolları, İl Özel İdaresi ve Belediye ekipleri de kardan kapanan köy, mahalle ve şehirlerarası kara yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Tunceli'de kar ve tipi ulaşımı aksattı

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

Erzincan, Tunceli, Pülümür, kar, Güncel, Haber

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