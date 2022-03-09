Tunceli'de kar nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının zaman zaman ulaşımı aksattığı belirtildi.

Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için il merkezi ve tüm ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.