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Tunceli'de kar nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi

AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Tunceli'de kar nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi

Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının zaman zaman ulaşımı aksattığı belirtildi.

Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için il merkezi ve tüm ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Tunceli, kar, Güncel, Haberler

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