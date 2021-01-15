"Kar kaplanları"nın zorlu kış mesaisi başladı
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"Kar kaplanları"nın zorlu kış mesaisi başladı

15.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:04

Tunceli'de karla mücadele ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için mesaiye başladı.

Tunceli'de karla mücadele ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için mesaiye başladı.

Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha doğru yüksek kesimlerde ve ilçelerde kar yağışına dönüştü.

Karla beyaza bürünen kentte, Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Pülümür ve Ovacık ilçelerinde toplam 132 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı "kar kaplanları" olarak adlandırılan karla mücadele ekipleri, kar kalınlığın yer yer 30 santimetreye ulaştığı ilçelerdeki köy yollarını açmak için yoğun çalışma yürütüyor.

Bölgedeki yüksek rakımlı ve dik yamaçlı köy yollarını açık tutabilmek için büyük çaba harcayan ekipler, zorlu coğrafyaya rağmen vatandaşlara sorunsuz ulaşım imkanı sunmak için yoğun mesai yapıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezinin yüksek kesimlerinde ve ilçelerde sabaha doğru yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Karla mücadelede 54 iş makinesi ve 112 personelin görev aldığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu yıl ilimizde mevsim normallerinin altında kar yağışı mevcut. Bu ayın sonu ve şubat ayında yağacak karla bu açığı kapatmış oluruz. İlimizin dört mevsim güzelliklerini hep birlikte yaşamız oluruz. Şu an itibarıyla 132 köy yolumuz kapalı. 1300 kilometrede karla mücadele çalışması yapıyoruz, ekiplerimiz sahada. Herhangi bir mağduriyet yaşanmamaktadır. Karla mücadele çalışmalarımıza bu minvalde devam edeceğiz."

'Kar kaplanları'nın zorlu kış mesaisi başladı
'Kar kaplanları'nın zorlu kış mesaisi başladı
'Kar kaplanları'nın zorlu kış mesaisi başladı
'Kar kaplanları'nın zorlu kış mesaisi başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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