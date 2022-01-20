Tunceli'de kar esareti: 347 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de kar esareti: 347 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Tunceli'de kar esareti: 347 köy yolu ulaşıma kapandı Tunceli'de iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

TUNCELİ (İHA) - - Tunceli'de kar esareti: 347 köy yolu ulaşıma kapandı

TUNCELİ - Tunceli'de iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Yağış nedeniyle il genelinde 342 köy ve 907 mezra ile ulaşım sağlanamazken, ilçe yollarının büyük bölümü de trafiğe kapatıldı.

Tunceli'de devam eden kar yağışı hayatı durma noktasında getirdi. Yağış nedeniyle il genelinde 342 köy ve 907 mezra ile ulaşım sağlanamıyor. Yine yağış nedeniyle Tunceli-Pertek, Pertek-Hozat, Hozat-Çemişgezek, Tunceli-Ovacık, Tunceli-Nazımiye, Tunceli-Mazgirt, Tunceli-Hozat karayolları istikametleri ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldı.

Tunceli-Pülümür-Erzincan ile Tunceli-Kovancılar-Elazığ karayollarında ise zincirli araçların geçişine müsaade ediliyor. Yağış nedeniyle il genelindeki tüm okullar bir gün süreyle tatil edilirken kamuda çalışan hamile ve engelli personele de bir gün idari izin verildi.

Tunceli Valiliği, şehir içlerinde trafiğe çıkacak sürücüleri zincir takmaları konusunda uyarırken, vatandaşlardan da zorunla haller haricinde seyahatlerini ertelemelerini istedi.

Tunceli'de kar esareti: 347 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de kar esareti: 347 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de kar esareti: 347 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Son Dakika Haberleri

Tunceli, Tragger, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title