Tunceli'de kar 71 köy yolunu ulaşıma kapattı
Haberler » Güncel » Tunceli'de kar 71 köy yolunu ulaşıma kapattı - Haber

Tunceli'de kar 71 köy yolunu ulaşıma kapattı

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 71 köy yolu ulaşıma kapandı.

13.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:05
Tunceli'de kar 71 köy yolunu ulaşıma kapattı

'de kar yağışı nedeniyle 71 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı , ve Hozat İlçeleri'nde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 71 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Öteyandan sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler