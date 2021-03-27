Tunceli'de kar 138 köy yolunu ulaşıma kapattı
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Tunceli'de kar 138 köy yolunu ulaşıma kapattı

İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Haberler | Güncel

Tunceli'de kar 138 köy yolunu ulaşıma kapattı Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 138 köy yolu ulaşıma kapandı, ekipler açmak için çalışmalara başladı.

Tunceli'de kar 138 köy yolunu ulaşıma kapattı

TUNCELİ - Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 138 köy yolu ulaşıma kapandı, ekipler açmak için çalışmalara başladı.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 10, ilçelerden Pülümür'de 40, Nazımiye'de 21, Mazgirt'te 20, Hozat'ta 17, Pertek'te 12, Ovacık'ta 11 ve Çemişgezek'te 7 olmak üzere toplam 138 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı çok sayıda ekip, kapalı bulunan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan yetkililer Tunceli-Erzincan karayolunu kullanacak olan sürücüleri kaya düşmesi ve buzlanmaya karşı uyardı.

Tunceli'de kar 138 köy yolunu ulaşıma kapattı
Tunceli'de kar 138 köy yolunu ulaşıma kapattı
Tunceli'de kar 138 köy yolunu ulaşıma kapattı
Tunceli'de kar 138 köy yolunu ulaşıma kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ

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