Tunceli'de kapalı bulunan 31 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor - Haberler
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Tunceli'de kapalı bulunan 31 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı, Ercan Topaç - Güncel
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Tunceli'de kapalı bulunan 31 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor Tunceli'de kar yağışının ardından kapalı bulunan 31 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Tunceli'de kapalı bulunan 31 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de kar yağışının ardından kapalı bulunan 31 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Tunceli'de hafta başında etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Valilik koordinesinde Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yolların büyük bölümü yeniden ulaşıma açıldı. Halen kapalı bulunan 31 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan, Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri tarafından da Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayollarında tuzlama çalışmaları yapılıyor.

Tunceli'de kapalı bulunan 31 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor

Tunceli'de kapalı bulunan 31 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor

Tunceli'de kapalı bulunan 31 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Güncel

Tunceli, kar, Güncel, Haberler

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