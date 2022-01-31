Tunceli'de kamuda çalışan hamile ve engelli personele idari izin - Haberler
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Tunceli'de kamuda çalışan hamile ve engelli personele idari izin

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tunceli'de kamuda çalışan hamile ve engelli personele idari izin

Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personel yarın idari izinli sayılacak.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personel yarın idari izinli sayılacak.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojinden alınan hava tahminlerine göre olumsuz hava şartlarının yarın da devam etmesi beklenildiğinden kamu kurumlarımızda görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerimiz 1 Şubat 2022 tarihinde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır. Hizmetine acil duyulan personellerimiz, gerektiğinde kurumlarınca idari izin süresince göreve çağırabileceklerdir" denildi. - TUNCELİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Engelli, Tunceli, Kamu, Yerel, Haber

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