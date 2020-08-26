Tunceli'de, kamu kurumlarında dışarıdan ikram yasaklandı
TUNCELİ Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararla kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında, dışarıdan gelecek her türlü ikram yasaklandı.
26.08.2020 10:16 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:20
TUNCELİ Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararla kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında, dışarıdan gelecek her türlü ikram yasaklandı.
Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli genelinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında; Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek-içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.
Kaynak: DHA