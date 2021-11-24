Tunceli'de kalp krizi sonucu vefat eden askerin cenazesi Osmaniye'de defnedildi
Tunceli'de halı sahada futbol oynarken kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Taşkın'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.
OSMANİYE (AA) - Tunceli'de halı sahada futbol oynarken kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Taşkın'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.
Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığında dün düzenlenen törenin ardından Osmaniye'ye gönderilen Taşkın'ın naaşı, merkeze bağlı Selimiye köyünün mezarlığına getirildi.
Buradaki cenaze törenine Taşkın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra silah arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Taşkın'ın naaşı, köy mezarlığına defnedildi.
Tunceli 1. Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Gökhan Taşkın, halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri