Tunceli'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tunceli'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

TUNCELİ'de görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal (30), geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Tunceli'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu
09.09.2020 17:20 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:23

TUNCELİ'de görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal (30), geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Tunceli Merkez Alacık Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, hidrofor arızasını gidermek amacıyla gittiği Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığı'nda kalp krizi geçirdi. Karakolda görevli sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürülen Çatal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli il Merkez Jandarma Komutanlığı Alacık Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, meydana gelen hidrofor arızasını gidermek maksadıyla Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığı'na görevlendirilmiş, çalışma esnasında rahatsızlanması sebebiyle helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

Çatal'ın cansız bedeni yapılacak otopsinin ardından düzenlenecek törenle memleketi Isparta'ya gönderilecek.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Erol Evgin Demet Şener Melisa Aslı Pamuk
Spor Can Bartu Tamer Tuna Gökhan Töre Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Eylül Milli Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Tunceli'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu - Tunceli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 17:24:57. #1.15#
title