Tunceli'de, kafe ve restoranlara ilk müşteriler alındı
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Tunceli'de, kafe ve restoranlara ilk müşteriler alındı

02.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:41
Tunceli'de, kafe ve restoranlara ilk müşteriler alındı

KORONAVİRÜSLE mücadelede kontrollü normalleşmenin başlamasının ardından orta risk grubundaki Tunceli'de, yüzde 50 kapasiteyle hizmet verilecek kafe, restoran, pastane gibi işletmelerde bugün ilk müşteriler kabul edildi.

KORONAVİRÜSLE mücadelede kontrollü normalleşmenin başlamasının ardından orta risk grubundaki Tunceli'de, yüzde 50 kapasiteyle hizmet verilecek kafe, restoran, pastane gibi işletmelerde bugün ilk müşteriler kabul edildi.  

Türkiye'de kontrollü normalleşmeyle salgınla mücadele süreci başladı. Bu kapsamda yaklaşık 4 aydır kapıları müşterilere kapalı tutulan kafe, restoran, pastane gibi işletmelerde bugün 'çok yüksek riskli' iller dışında hizmet verilmeye başlandı. 'Orta risk' grubunda yer alan Tunceli'deki kafe ve restoran sahipleri, sabahın erken saatlerinde hazırlık yaparak, kapılarını müşterilerine açtı.  

Sabah saatlerinde hazırlıklarını yaparak, müşterilerini ağırlamaya başladıklarını dile getiren kafe sahibi Haydar Gül, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıklamasından sonra Sayın Vali'mizin de uyarılarından sonra iş yerlerimizi açtık. İşletmelerimiz uzun süredir kapalıydı. İnşallah herkes bol kazanç elde etmiş olur. Hijyen, maske ve sosyal mesafeyi sağlayarak işletmemizde müşterilerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Müşterilerimizden tek istediğimiz onların da kurallara uyması" dedi.Müşteriler de normalleşmenin iş yerleri ve halk için çok iyi olduğunu belirtti.

 


Tunceli'de, kafe ve restoranlara ilk müşteriler alındı
Tunceli'de, kafe ve restoranlara ilk müşteriler alındı
Tunceli'de, kafe ve restoranlara ilk müşteriler alındı
Tunceli'de, kafe ve restoranlara ilk müşteriler alındı
Tunceli'de, kafe ve restoranlara ilk müşteriler alındı
Tunceli'de, kafe ve restoranlara ilk müşteriler alındı
Tunceli'de, kafe ve restoranlara ilk müşteriler alındı
Tunceli'de, kafe ve restoranlara ilk müşteriler alındı
Tunceli'de, kafe ve restoranlara ilk müşteriler alındı
Tunceli'de, kafe ve restoranlara ilk müşteriler alındı
Tunceli'de, kafe ve restoranlara ilk müşteriler alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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