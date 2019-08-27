Tunceli'de kadına şiddete tepki için erkek etek giydi, kadınlar tespih salladı

27.08.2019 21:41

TUNCELİ'de, kadına yönelik şiddete tepki amacıyla, tiyatrocu bir grupta erkekler etek giydi, kadınlar ise ellerinde tespih sallayarak eylem yaptı.

Kırıkkale'de, boşandığı eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut ve kadına yönelik şiddete tepki göstermek amacıyla Tuncelili bir grup tiyatrocu eylem yaptı. Seyit Rıza Meydanı'nda bir araya gelen 5'i erkek, 5'i kadın 10 tiyatrocu, yaptıkları eyleme kadına yönelik şiddetin son bulunması çağrısında bulundu. Tiyatroculardan 5 erkek kadın kıyafeti giyerek, kadınlara karşı mahcubiyet hissetmelerini dakikalarca hareketsiz durarak yansıttı. Kadın ise erkelerin bu eylemine ellerinde tespihi sallayıp, süpürgeyle yerleri temizleyerek, karşılık verdi.

Tiyatro grubu adına açıklamayı yapan Yılmaz Can Şare, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulunan Şare, "Maalesef ki ülkemizde gün geçtikçe kadına uygulanan şiddet artmaktadır. Bunun için talebimiz acil önlemlerin alınmasıdır. Emine Bulut cinayetinin bize gösterdiği, maalesef erkeğe yüklenmiş olan misyon kadına şiddeti kendinde hak görüyor. Kadın kız kardeştir, kadın annedir, kadın eştir ve diyoruz ki cennet anaların ayağı altındadır. Biz erkekler bunu diyorsak kadına bu kadar güzel misyonları yüklüyorsak bu durumun karşısında durmalıyız kadına her şart altında sahip çıkmalıyız. Bizim de kız kardeşimiz bir yakınımız öldürülebilir. Onun için caydırıcı cezaların da olması şart. Artık bu insanlar, bu bozuk zihniyete sahip olan üzerindeki erkle hareket eden bu insanları caydıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesi şart" dedi.

Kaynak: DHA