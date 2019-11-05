Tunceli'de kaçak keklik avcılarına ceza

05.11.2019 14:08

Tunceli'de, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak kınalı keklik avladığı belirlenen 36 kişiye, 54 bin 479 lira ceza kesildi.

Kent genelinde kaçak avın önlenmesi ve doğa koruma faaliyetlerine devam eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, zaman zaman güvenlik güçleriyle sahada ortaklaşa çalışma yürütüyor.

Ekipler, bu çerçevede kent genelinde yaptıkları denetimler ve gelen ihbarlardan yola çıkarak kaçak avcılık yaptıkları saptanan 36 kişiyi yakaladı. Kaçak keklik avcılarına 54 bin 479 lira idari ve tazminat bedeli cezası verildi.

Görevliler, kınalı keklik avında kullanılan 10 kafes, 4 tuzak, 4 yarı otomatik av tüfeği ve 2 müzik çalar ile kaçak avlanan kekliklere el koydu.

Tuzak kurularak yakalanan kınalı keklikleri doğaya bırakan görevliler, vatandaşlardan kaçak av ve avcılara karşı duyarlı olup bu tür durumları tespit etmeleri halinde kendilerine veya en yakın güvenlik birimine ihbar etmelerini istedi.

Kaynak: AA