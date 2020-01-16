Tunceli'de kaçak avlanan 5 şahıs yakalandı
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Tunceli'de kaçak avlanan 5 şahıs yakalandı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yapılan çalışmada kaçak olarak avlanan 5 şahıs yakalandı.

16.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:25
Tunceli'de kaçak avlanan 5 şahıs yakalandı

'nin ilçesinde yapılan çalışmada kaçak olarak avlanan 5 şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre,Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ile ekipleri Mazgirt ilçesinde kaçak avlanmaya yönelik ortak çalışma yaptı. Ekiplerin ortak çalışmasında kaçak olarak avlanan 5 şahıs yakalandı.


Yakalanan 5 şahsa,4915 sayılı kara avcılığı kanununa muhalefetten idari işlem yapılarak para cezası kesildi. Yasadışı avlanan hayvanlara ve avda kullanılan malzemelere el konulduğu bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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