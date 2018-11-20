Tunceli'de Kaçak Avcılara Ceza

Tunceli'de yasa dışı avlanan 20 kişiye, 14 bin 105 lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde koruma, kontrol ve kaçak avcılık denetlemeleri aralıksız devam ediyor.

Munzur ve Pülümür vadileri başta olmak üzere belirli tarihler arasında kısa süreli av faaliyet sahası olarak belirlenen bölgelerde kontrollerini sürdüren ekipler, son iki haftada Merkez Av Komisyon Kararları ile 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ihlal eden 20 kişiyi tespit etti.

Ekipler, kaçak avcılara 2 bin 805 lira tazminat bedeli ile 11 bin 300 lira da idari para cezası olmak üzere toplam 14 bin 105 lira ceza uyguladı.