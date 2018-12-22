Tunceli'de Kaçak Avcılara 60 Bin Lira Ceza Uygulandı

Tunceli'de 2018-2019 av döneminde usulüne göre avlanmadığı tespit edilen 44 kaçak avcıyla toplam 60 bin 356 lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2018-2019 av döneminde 2 bin 725 avcıyı kontrol etti.

Kontrollerde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet eden 44 kaçak avcı tespit eden ekipler, bu şahıslara 28 bin 362 lira idari ve 31 bin 994 lira tazminat cezası olmak üzere toplam 60 bin 356 lira para cezası uyguladı.

Ekiplerin ayrıca merkez av komisyonu kararlarına göre uygun avlanmadığı tespit edilen 5 avcının tüfeğine mülkiyeti kamuya geçmek üzere el koyduğu öğrenildi.

Kaynak: AA