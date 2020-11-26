Tunceli'de kaçak avcılara 15 bin 500 lira ceza kesildi
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Tunceli'de kaçak avcılara 15 bin 500 lira ceza kesildi

26.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:51
Tunceli'de kaçak avcılara 15 bin 500 lira ceza kesildi

Tunceli'de kınalı keklik avlayan 5 kaçak avcıya 15 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Tunceli'de kınalı keklik avlayan 5 kaçak avcıya 15 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde kaçak avcılığı önlemek için ekiplerin denetimlere devam ettiği belirtildi.

Ekiplerce Çemişgezek ilçesinde av kontrol faaliyetlerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, kaçak avlanırken yakalanan 5 kişiye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 15 bin 500 lira para ceza uygulandığı kaydedildi.

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Açıklamada, avlanan 10 kınalı kekliğe el konulduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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