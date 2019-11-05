05.11.2019 21:25 | Son Güncelleme: 05.11.2019 21:27

Tunceli'de kaçak ava 54 bin lira ceza

TUNCELİ - Tunceli'de kaçak keklik avı yapan 36 kişiye toplam 54 bin 430 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 av dönemi kontrol ve denetim kapsamında başladığı çalışmalarını sürdürüyor. 1 aylık yapılan çalışmalar kapsamında kaçak olarak keklik avlayan 36 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslara 54 bin 430 lira para cezası kesildi. En yüksek cezai işlem ise Pertek ilçesinde avladığı 16 keklik ile yakalana şahıs olduğu ve 10 bin 340 lira ceza kesildiği bildirildi. Canlı olarak ele geçirilen keklikler ise, ekipler tarafından tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Çalışmalar kapsamında, 4 adet yarı otomatik tüfek, 10 adet kafes, 4 adet tuzak,2 teyp ele geçirildiği bildirdi.

Kaynak: İHA