Tunceli'de izolasyona uymayan, karantina yurtlarına yerleştirilecek
TUNCELİ Valiliği, test sonucu ya da temas nedeniyle alınan 'evde izole' kararına uymayanların, ceza kesilip, karantina yurtlarına yerleştirileceğini açıkladı.
14.08.2020 10:09 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:18
TUNCELİ Valiliği, test sonucu ya da temas nedeniyle alınan 'evde izole' kararına uymayanların, ceza kesilip, karantina yurtlarına yerleştirileceğini açıkladı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Test sonucu veya temas sebebiyle evinde izole edilen vatandaşlarımız, lütfen iyileşene kadar evlerimizden çıkmayalım.Evde izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlarımıza cezai işlem uygulanıp, karantina yurtlarına yerleştirileceklerdir."
Kaynak: DHA