Tunceli'de izolasyona uymayan, karantina yurtlarına yerleştirilecek TUNCELİ Valiliği, test sonucu ya da temas nedeniyle alınan 'evde izole' kararına uymayanların, ceza kesilip, karantina yurtlarına yerleştirileceğini açıkladı.

TUNCELİ Valiliği, test sonucu ya da temas nedeniyle alınan 'evde izole' kararına uymayanların, ceza kesilip, karantina yurtlarına yerleştirileceğini açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Test sonucu veya temas sebebiyle evinde izole edilen vatandaşlarımız, lütfen iyileşene kadar evlerimizden çıkmayalım.Evde izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlarımıza cezai işlem uygulanıp, karantina yurtlarına yerleştirileceklerdir."

Kaynak: DHA