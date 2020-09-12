Tunceli'de, izolasyon ihlali yapan 2 kişiye toplam 6 bin 300 lira ceza verildi
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Tunceli'de, izolasyon ihlali yapan 2 kişiye toplam 6 bin 300 lira ceza verildi

TUNCELİ'de, koronavirüs izolasyonunu ihlal eden 2 kişiye toplam 6 bin 300 lira, maske takmayan 3 kişiye de toplam 2 bin 700 lira para cezası verildi.

Tunceli'de, izolasyon ihlali yapan 2 kişiye toplam 6 bin 300 lira ceza verildi
12.09.2020 10:31 | Son Güncelleme: 12.09.2020 10:35

TUNCELİ'de, koronavirüs izolasyonunu ihlal eden 2 kişiye toplam 6 bin 300 lira, maske takmayan 3 kişiye de toplam 2 bin 700 lira para cezası verildi.

Koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerin sürdüğü kentte izolasyon ihlalinde bulundukları saptanan 2 kişiye toplam 6 bin 300 lira ceza verildi.  Maske takmayan 3 kişiye de toplam 2 bin 700 lira ceza kesildi. Tunceli Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "11 Eylül 2020 tarihinde ilimizde yapılan denetimlerde 2 vatandaşımıza karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL para cezası, maske kuralına uymayan 3 vatandaşımıza 900'er TL idari para cezası uygulanmış olup, toplamda 5 kişiye 9 bin TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. 


Kaynak: DHA

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