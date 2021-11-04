Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen HDP'liler polisle tartıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen HDP'liler polisle tartıştı

AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen HDP'liler polisle tartıştı

Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve beraberindeki partililer ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve beraberindeki partililer ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Kentte aralarında Milletvekili Önlü'nün de yer aldığı bir grup HDP'li, partinin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve bazı parti yöneticilerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Sanat Sokağı'nda eylem yapmak istedi.

Sokakta Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle güvenlik önlemi alan polisler, gruba yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini hatırlatıp basın açıklamalarının izinsiz olduğunu belirterek dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Uyarılara uymayan HDP'liler ile tartıştıkları polisler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Gruptakiler, Milletvekili Önlü'nün tutuklamalara tepki gösterdiği konuşması sonrası dağıldı.

Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen HDP'liler polisle tartıştı

Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen HDP'liler polisle tartıştı

Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen HDP'liler polisle tartıştı

Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen HDP'liler polisle tartıştı

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title