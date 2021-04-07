Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle buğday ve arpa tarlaları yeşile büründü

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ilkbaharın gelişiyle yeşile bürünen buğday ve arpa tarlaları ile ortalarında çiçek açan meyve ağaçları, güzel manzaralar oluşturdu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ilkbaharın gelişiyle yeşile bürünen buğday ve arpa tarlaları ile ortalarında çiçek açan meyve ağaçları, güzel manzaralar oluşturdu.

Tarihi Tağar Köprüsü ve İn Delikleri'nin yanı sıra doğal ve yaban hayatıyla öne çıkan Çemişgezek, yılın her döneminde çevre il ve ilçelerden çok sayıda ziyaretçinin uğrak yeri oluyor.

Kırklar ve Yılan dağları arasında kurulu 1200 rakımlı ilçede, hava sıcaklığının artmasıyla buğday ve arpa tarlaları yeşile büründü. Bu tarlaların ortasında çiçek açan meyve ağaçları da ayrı güzellik sundu.

"Baharın habercisi" leyleklerin de yuvalarına döndüğü ilçede, çetin geçen kışın ardından göçerler koyun sürülerini doğaya salmaya başladı.

Yüksek kesimlerde kışın, alçak rakımlı ovalarda ise baharın güzelliklerinin yaşandığı ilçe, şu sıralar yöredeki fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren